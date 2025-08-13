Metrobastión logró que se suspendiera la adjudicación de la Troncal 3 de la Metrovía a otro operador

La resolución con la que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil adjudicó la Troncal 3 de la Metrovía a un nuevo operador fue suspendida por orden judicial.

La jueza Lilia del Rocío Acosta, de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil, concedió una medida cautelar a Metrobastión, consorcio que actualmente está a cargo de ese servicio, en una acción de protección contra ese proceso.

Metrobastión aseveró en su demanda que Metro Norte, el grupo que ganó el concurso, no cumple con ciertos requisitos al alegar que fue constituido por entidades sin trayectoria suficiente, sin permiso de operación vigente y con representación legal cuestionada.

Metrobastión también reclama que fueron descalificados sin motivación suficiente. "(Metronorte) no ha operado en el sistema Metrovía ni en ningún otro sistema BRT (buses rápidos de transporte) de magnitud comparable y no acreditó la flota mínima exigida", señalaron en su descrito.

La ATM defendió que su resolución fue emitida tras un procedimiento público, legal y transparente, en el que participaron tres oferentes, y que de los cuales solo uno cumplió con todos los requisitos exigidos por los pliegos.

Reafirmaron que fue totalmente legal el concurso público llevado a cabo y que defenderán esta postura ante la instancia judicial correspondiente.

Al tratarse de una medida cautelar, la jueza podrá confirmar esta suspensión o rechazar la acción de protección en la siguiente audiencia, convocada para el 22 de agosto.

El contrato de la Troncal 3 de Metrobastión acaba en diciembre de 2025.