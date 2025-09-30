Un adolescente es sospechoso del asesinato de un padre y su hijo en Guayaquil

Un adolescente de 17 años es sospechoso del asesinato atiros de un padre y su hijo de cinco años de edad en el suburbio de Guayaquil.

En un inicio, el menor de edad era procesado por homicidio y tentativa de asesinato.

¿Por qué? Porque durante el hecho violento, suscitado el 20 de julio, el niño de cinco años falleció minutos después del ataque armado. Pero el padre había quedado gravemente herido. No obstante, murió 11 días después en una casa de salud.

Debido a esto, la Fiscalía reformuló cargos contra el adolescente el 29 de septiembre.

El joven fue aprehendido por la ciudadanía tras intentar fugarse del lugar. Se encuentra con internamiento preventivo.

Durante el proceso investigativo, Fiscalía logró ubicar el arma de fuego presuntamente utilizada en el hecho. Esta fue hallada en un domicilio situado en las calles 16 y M, abandonada tras la fuga del adolescente.

