La Cancillería confirmó que la familia ecuatoriana secuestrada en Chihuahua, México fue liberada

La Cancillería del Ecuador comunicó que una familia ecuatoriana que sufrió un secuestro en el Estado de Chihuahua de México fue liberada, y que se encuentra bajo custodia de la Fiscalía Mexicana.

"La Cancillería, a través de sus unidades y oficinas consulares, se encuentra en contacto con los familiares de los compatriotas. Adicionalmente, a través del Consulado del Ecuador en Phoenix, se gestionó con la Unidad Antisecuestros y la Fiscalía de Chihuahua, para la localización de la familia", comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Un hombre y cinco mujeres, de las cuales cuatro eran menores de edad, incluyendo una niña de tres años, fueron secuestrados el pasado 17 de junio cuando se trasladaban desde Ciudad de México hasta la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora.

El legislador correísta Jorge Miranda, que representa a la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, y quien propuso un exhorto que fue aprobado por la Asamblea para que el gobierno de Daniel Noboa gestione la liberación de la familia, publicó en redes sociales los testimonios de los familiares de los ecuatorianos secuestrados.

Cristian Mendoza apuntó que sus familiares fueron liberados esta mañana después de realizar varios pagos a los criminales, los cuales acumularon la cantidad de USD 18 000.

Señaló que sus seres queridos fueron trasladados a una localidad y fueron abandonados en la calle, pero que posteriormente pudieron tomar contacto con la Unidad Antisecuestro de Chihuahua, y que recibieron ayuda de una persona para hospedarse en un hotel.

Relató que, cuando conocieron del secuestro, llamaron a varios consulados de Ecuador en Estados Unidos, pero que no recibieron ayuda alguna al inicio.

Actualmente, la Cancillería indicó que, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ofrecerán la opción de retorno asistido al Ecuador a las víctimas.

Sin embargo, Josselyn Mendoza, también familiar de los compatriotas que sufrieron el secuestro, reveló a Jorge Miranda que ellos huyeron del país tras recibir amenazas.

"Yo necesito que por favor me ayuden con que no deporten a mi familia. Que me ayuden a poder ingresarlas aquí a Estados Unidos (..) no pueden regresar a Ecuador porque me la matan", dijo.