Un hombre en el condado de Brooks es el único rescatista que recorre una parte del desierto en Estados Unidos buscando migrantes desaparecidos

"Al coyote no le importa si alguien se cae, si todos se caen. La ruta depende del coyote. Él marca el ritmo, determina cuándo descansan", menciona White, quien añade que, cuando ha tenido la oportunidad, les dice que no hagan ese viaje "porque simplemente no vale la pena correr el riesgo, realmente no".

La lucha es contra el tiempo para dar una identidad a las víctimas y para que sus restos no pasen años en un laboratorio. Así intentan dar algo de alivio al vacío de quienes aún esperan su retorno.