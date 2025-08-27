Más de 140 fragmentos de huesos fueron hallados en el sur de Guayaquil

Más de 140 fragmentos de huesos humanos fueron encontrados la tarde de este miércoles 27 de agosto en el sur de Guayaquil, en los alrededores de una empresa camaronera, ubicada cerca del río Guayas

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional, en el lugar también se halló restos de ropa, cenizas y otros indicios que sugieren un intento de quemar las osamentas. Entre los elementos recuperados se identificó un cráneo. Las autoridades describen además que los restos óseos estaban ocultos entre "abundante vegetación".

No es la primera vez que se registran hallazgos similares en este sector. En 2022, en la isla frente al Guasmo Sur, se descubrieron seis cráneos humanos y otras osamentas enterradas en fosas clandestinas.

El sur de Guayaquil, rodeado por esteros y ramales que desembocan en el golfo, es una zona estratégica para organizaciones criminales. Estos grupos utilizan los afluentes para mover droga y armas, contaminar buques que zarpan desde las terminales portuarias e incluso como rutas de escape. También se sabe que emplean las islas del golfo para llevar a sus víctimas y ocultar cuerpos.

