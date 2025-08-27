Más de 140 fragmentos de huesos fueron hallados en el sur de Guayaquil

Más de 140 fragmentos de huesos humanos fueron encontrados la tarde de este miércoles 27 de agosto en el sur de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/hombre-fallecio-baleado-hospital-guayaquil-IB10008374 target=_blank>Guayaquil</a></b>, en los alrededores de una empresa camaronera, ubicada cerca del río Guayas De<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/sujetos-aprehendidos-droga-sur-guayaquil-FH6801869 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guayaquil-osamentas-halladas-frente-al-guasmo-son-sometidas-a-analisis-antropologicos-DY2436656 target=_blank></a></b>