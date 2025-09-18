Seguridad
18 sep 2025 , 06:00

Al menos 10 personas fueron detenidas por las protestas contra eliminación del subsidio al diésel

El ministro Reimberg dijo que las fuerzas de seguridad tienen la orden de despejar las carreteras en cumplimiento del decreto de estado de excepción

   
    Un grupo de agentes de la Policía antimotines de Ecuador fue registrado el pasado 14 de septiembre, al enfrentarse con manifestantes en Quito.( JOSÉ JÁCOME / EFE )
Unas 10 personas fueron detenidas en Ecuador durante los dos días de protestas registradas en distintas provincias en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, confirmó este miércoles 17 de septiembre el ministro del Interior, John Reimberg.

"Al momento tenemos cerca de diez personas detenidas. Lo que hemos buscado es conversar para tratar de mantener en paz a cada uno de los sectores", dijo el ministro en el canal de televisión Ecuavisa.

Reimberg aseguró que el país había amanecido con dos focos de protestas en Carchi y uno en Pichincha. Sin embargo, la Policía, las Fuerzas Armadas y el servicio de emergencias ECU-911 reportaron que las vías cerradas fueron despejadas en el transcurso de la mañana.

La eliminación del subsidio al diésel, anunciada el pasado viernes, ha generado tensión social en el país y ha provocado manifestaciones en las calles que expresan que la medida encarecerá el costo de vida.

LEA: La Conaie analizará en Riobamba acciones ante alza del costo del diésel

Diálogos con los transportistas

En el caso de los transportistas, a quienes el Gobierno ha ofrecido incentivos y compensaciones para disminuir el impacto de esta decisión, el ministro Reimberg señaló que lo que pedían con la protesta era seguridad en las carreteras, asediadas por bandas del crimen organizado que asaltan a los autobuses de pasajeros o a vehículos de carga pesada para llevarse la mercadería o secuestrar a los conductores.

"En ningún momento tocaron el tema del subsidio. El único tema que mencionaron fue poner puntos de control sobre algunas vías por el tema de seguridad", precisó el jefe de la cartera del Interior.

LEA: En Carchi y Pichincha, policías y militares retiraron a manifestantes y despejaron tramos de la vía Panamericana y de la vía Cajas - Tacabundo

El ministro añadió que, una vez que el Gobierno presentó un plan de implementación de la propuesta, los transportistas decidieron terminar con el bloqueo de las vías en el norte del país.

Reimberg aseguró que las fuerzas de seguridad tienen la orden de despejar las carreteras en cumplimiento del decreto de estado de excepción que emitió el pasado martes el presidente Daniel Noboa en siete provincias del país, a raíz del anuncio de disturbios en varios sectores.

Finalmente, el ministro descartó que se vayan a generar grandes protestas como las que en 2019 y 2022 lideró el movimiento indígena en contra de medidas similares tomadas por los presidentes Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) al intentar eliminar los subsidios a los combustibles.

LEA: Alza del diésel: AME dice que el pasaje de bus subirá después de ocho o 12 meses

