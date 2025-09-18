Al menos 10 personas fueron detenidas por las protestas contra eliminación del subsidio al diésel

Unas 10 personas fueron detenidas en Ecuador durante los dos días de protestas registradas en distintas provincias en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, confirmó este miércoles 17 de septiembre el ministro del Interior, John Reimberg.

"Al momento tenemos cerca de diez personas detenidas. Lo que hemos buscado es conversar para tratar de mantener en paz a cada uno de los sectores", dijo el ministro en el canal de televisión Ecuavisa.

Reimberg aseguró que el país había amanecido con dos focos de protestas en Carchi y uno en Pichincha. Sin embargo, la Policía, las Fuerzas Armadas y el servicio de emergencias ECU-911 reportaron que las vías cerradas fueron despejadas en el transcurso de la mañana.

La eliminación del subsidio al diésel, anunciada el pasado viernes, ha generado tensión social en el país y ha provocado manifestaciones en las calles que expresan que la medida encarecerá el costo de vida.

