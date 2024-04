Testimonio de inseguridad en Quito: "los delincuentes dispararon cuando intentaron asaltarme"

"Me querían robar porque no hay otros indicios de secuestro, por ejemplo, o sicariato. Estos malhechores no estaban bien provistos o preparados, tal vez", contó a Ecuavisa.com. Durante el intento de atraco, los ladrones le ordenaban que se detenga, disparaban y alcanzaron a ver el reloj que llevaba en la muñeca. "Querían llevarse lo que más podían. Si les abría la puerta me quitaban las pertenencias de valor o me llevaban para hacerme el famoso paseo (millonario) e incluye sacar dinero de cajeros".

"Ya cuando estaban tumbados (sobre el piso) y se abrió el portón de la casa, lo que hice fue entrar. Si entraban, entre todos los podíamos retener y llamar a la Policía", expresó el afectado.

Pidió a las autoridades que se refuercen los patrullajes en los sitios alejados de Tumbaco porque la gente no está resguardada. "Sí logré identificarlos y tenían acento venezolano".

