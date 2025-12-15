Quito
El servicio de agua empieza a normalizarse en tres parroquias de Quito, asegura el Municipio

La falta de lluvias y el aumento en el consumo de agua provocaron una desestabilización en la línea de transmisión.

   
    Tanqueros abastecen de agua a los habitantes de parroquias.( QuitoInforma )
El Municipio de Quito aseguró este lunes 15 de diciembre que la línea de transmisión que abastece de agua potable a las parroquias de Calacalí, San Antonio de Pichincha y Calderón empieza a estabilizarse.

"De acuerdo con lo previsto, hasta este martes el servicio se normalizaría por completo", indicó el Cabildo.

Barrios de estas tres parroquias de Quito tienen un horario específico para recibir agua potable.

Las autoridades explicaron que esta falta de líquido vital se da por una desestabilización en la línea Bellavista – Collaloma – Calderón – Calacalí, "una infraestructura sensible que puede verse afectada por la falta de lluvias y el aumento del consumo de agua".

En los últimos días, Quito no ha registrado lluvias por una especie de veranillo en diciembre.

