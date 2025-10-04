Semifusil y droga, incautados en operativos a bares y discotecas de Tumbaco y Los Chillos

Bares, discotecas y centros de tolerancia de Tumbaco y Los Chillos fueron revisados por las autoridades la noche del viernes 3 de octubre, encontrándose varias sorpresas.

El saldo fue de ocho clausuras, cuatro detenidos, el decomiso de dos armas de fuego, una artesanal y un semifusil, 125 gramos de droga, dos celulares y un vehículo retenido.

La intervención también permitió la captura de cuatro personas: un ciudadano extranjero por porte ilegal de armas, otro por tenencia de droga, un tercero en estado etílico y un cuarto por boleta de apremio. A ello se sumó la identificación de tres ciudadanos indocumentados.

Los operativos incluyeron también controles de armas, explosivos y verificaciones de motocicletas y vehículos, con el objetivo de anticipar riesgos y reforzar la seguridad vial.

