Cortes de agua en Quito, Cumbayá, Tababela y Conocoto causan malestar

Quito, Cumbayá, Tababela y Conocoto sufren cortes de agua desde la mañana de este sábado 4 de octubre, lo que ha causado malestar entre la ciudadanía.

El primer anuncio fue para Conocoto. La Empresa de Agua de Quito dijo que hubo una rotura en la línea de transmisión PVC, afectando a sitios como 6 de Diciembre, Santa Mónica, El Rosal, entre otros.

También hubo roturas de tubería en el sistema Paluguillo, en Tababela; y en la calle Marieta de Veintimilla, parroquia de Cumbayá.

Asimismo, se registró un daño en el sistema de bombeo que abastece de agua a los tanques Forestal Medio y Bajo.

Y por último, se reportó una rotura en la red matriz de acero en Bellavista Bajo de la parroquia Jipijapa, afectando a sitios como Iñaquito y 6 de Diciembre.

En todos los casos, la Empresa de Agua dijo que el servicio se normalizará en el transcurso de la tarde.

