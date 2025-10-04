Cortes de agua en Quito, Cumbayá, Tababela y Conocoto causan malestar

<b>Quito, Cumbayá, Tababela y Conocoto</b> sufren <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/corte-de-agua target=_blank>cortes de agua</a> desde la mañana de este sábado 4 de octubre, lo que ha causado malestar entre la ciudadanía. El primer anuncio fue para Conocoto. La Empresa de<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/revision-tecnica-vehicular-suspende-feriado-9-10-octubre-GA10235407 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/puntos-desechar-medicinas-caducadas-como-hacerlo-KC10219542 target=_blank></a>