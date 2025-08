Quito | Los vecinos de San Juan de Calderón cumplen 15 años sin el suministro constante de agua potable

Los vecinos de San Juan de Calderón, en el norte de Quito, se reunieron en los exteriores de los tanques de almacenamiento de la Empresa de Agua Potable, para exigir un suministro constante del líquido vital.

Magdalena Saragoza, moradora del sector, explicó que el problema del agua radica en que el servicio no es constante y no hay un cronograma establecido. "Nos dan en cierto horario, a veces por la mañana, tarde, madrugada; no hay horario fijo", aseguró.

LEA: A un año de los incendios forestales en Quito, las zonas más afectadas aún están en recuperación y los moradores temen que se repitan en este verano

Eduardo Román, quien también habita en San Juan de Calderón, agregó que el servicio se corta todos los días, desde las 08:00 hasta las 22:00. "Es algo crítico porque es el líquido vital", dijo.