Los vecinos de Quitumbe lincharon a un delincuente que trató de asaltarlos

Eran las 03:00 cuando dos delincuentes en moto intentaron asaltar con un arma de fuego a un grupo de personas en una licorería, el hecho ocurrió en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito.

"Se bajan de una moto y me dicen 'dame todo lo que tienes', y si mi hijo no estaba, me disparaba", contó una de las víctimas.

El ataque fue frustrado por las víctimas, pero en el forcejeo uno de ellos resultó herido con un disparo, aunque no fue de gravedad. Esto motivó a que los habitantes salgan enardecidos y golpeen a uno de los delincuentes, el otro logró escapar.

