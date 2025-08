Al cabo de un año ha podido levantar en algo nuevamente su vivienda y también el taller, con ayuda. No todo lo que esperaba, pero poco a poco se ha ido recuperando. "Hasta el día de hoy, yo de las autoridades no he tenido ayuda. La única ayuda ha sido la de los vecinos, la Cámara de Comercio me ayudó con el recho", asegura.

Le sugerimos: El incendio en el cerro Sincholagua fue controlado tras casi 24 horas

Ha vuelto el verano y con él los temores de María porque no quiere que la amarga experiencia se repita. Ella pide que se poden árboles y maleza, que podría avivar el fuego, en caso de un nuevo incendio.