Quito: las voces de los damnificados del aluvión en La Comuna y La Gasca

Los electrodomésticos de su casa son inservibles. Al momento, ella no tiene empleo y pide ayuda al Municipio de Quito . "Yo daba capacitaciones en el 60 y Piquito , quizás me podrían ayudar porque no tengo para vivir. Necesito un empleo".

Karla Santacruz, de 34 años, es la propietaria del carro blanco que cayó desde el estacionamiento del edificio ubicado junto a una de las casas de damnificados. Ella contó a Ecuavisa.com lo que vivió la tarde del 2 de abril de 2024.

"Me dijeron que hay pérdida total del vehículo, un Chevrolet Sail. Tras la emergencia, se lo llevó la grúa del seguro que es empresarial. Están revisando si me lo reponen, pero todavía no he recibido una respuesta.

No puedo creer lo que pasó. Yo estuve aquí, en el cuarto piso del edificio, cuando llovía. Salí a ver por el balcón de mi departamento y pude observar cómo cayó el vehículo desde el parqueadero hacia el patio posterior de la casa de los vecinos y no me percaté que era el mío. Nunca me imaginé que el muro se iba a romper.

Solo vi un carro, pero pensé que era otro de los que estaban parqueados ahí. Luego, los vecinos me dijeron que baje y que evacúe porque se rompió toda la pared del edificio y cuando bajé y me di cuenta que era mi carro el que se destruyó.

El aluvión nos afectó tanto que rompió la pared del edificio. Ingresaron palos, troncos e incluso vehículo, lo cual se pudo ver en las cámaras. El carro baja desde el túnel, se mete acá e ingresa al edificio, al parqueadero y finalmente se queda ahí.

Le puede interesar: La cancha de ecuavóley de La Comuna renace con su gente

El agua bajaba con una fuerza increíble. Eran troncos, árboles enormes, mucha basura, hierbas y piedras. Todo eso se mete y mi automotor sale expulsado. Al final cedió la pared.

El muro de contención también se acabó. Pedimos a las autoridades que, por favor, nos colaboren con el muro de contención. Este nos va a a dar seguridad, tanto a nosotros como a los propietarios de la propiedad contigua.

Hay una columna rota, pero el arquitecto estuvo aquí con el calculista y los planos. Nos dijeron que esta no es estructural, sino es una que la colocaron para sostener la pared, nada más. Las bases del edificio están bajo bajo la tierra y cubiertas. O sea, el edificio estructuralmente no está dañada.

Yo aquí tengo toda mi inversión, mi casa, mi patrimonio. No me puedo dar el lujo de decir, bueno, me voy y buscar dónde vivir, o un sitio para arrendar. No es así".

Le puede interesar: Aluvión en La Gasca | Así amaneció la zona: vehículos atrapados y dañados