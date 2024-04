"Estábamos en mi local y llovía mucho. De pronto, pasadas las 13:00 aproximadamente, escuchamos un ruido fatal. Me acerqué a la puerta de mi negocio y vi que bajaba rápidamente un río de lodo, piedras, palos y basura por la avenida La Gasca.

Quedé aterrada. No alcancé a cerrar la puerta y las aguas negras entraron al interior de mi zapatería. No lo puedo describir, pero fue demasiado fuerte lo que viví. Por esta emergencia se acabaron las plantillas y calzado que teníamos aquí.

No sé cómo decirles a mis clientes que me pasó esto. Solo espero que me entiendan, por favor. En el aluvión del 31 de enero de 2022 también sufrí fuertes daños y nadie nos ayudó. Han pasado dos años y vuelve a pasar lo mismo. Las pérdidas económicas que tengo en mi local ascienden a unos USD 5 000.

Tengo que comunicarme con mis clientes para indicarles lo que me pasó. Ojalá sepan entender. Incluso tenía mochilas y carteras que me encargaron para reparar y ahora están destrozadas.

Toda esa indumentaria está llenita de lodo. Nos tocó guardarla en un costal. En el anterior aluvión me ofrecieron ayuda y nada cumplieron. Ahora sí le pido de favor al Municipio que me ayude. No me fallen como la otra vez".

