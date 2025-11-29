Quito | Seis heridos tras un accidente de tránsito entre cinco vehículos en el sector El Condado

La tarde del sábado 29 de noviembre, un choque múltiple registrado en el redondel de El Condado, en el norte de Quito, dejó seis personas heridas con fracturas y contusiones.

El accidente fue reportado al ECU-911, que coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos de Quito. El siniestro generó una fuerte congestión vehicular durante más de dos horas.

Según información preliminar, cinco vehículos colisionaron mientras circulaban por la Av. Manuel Córdova Galarza, en dirección a la Mitad del Mundo. La vía permaneció parcialmente habilitada en ambos sentidos.

Ante la congestión, las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas como la avenida Mariscal Sucre y la avenida De La Prensa.

