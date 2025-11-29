El Metro de Quito amplía su horario hasta las 23:30 por el Quitofest

En el marco de las fiestas de Quito, que se celebran en la capital desde esta semana, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito confirmó que extenderá su horario de servicio el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre hasta las 23:30.

La medida busca que los ciudadanos y visitantes puedan regresar sin dificultades del XXI Festival Internacional de Música Independiente QuitoFest.

En el Metro de Quito se movilizan hasta 250 mil pasajeros diarios. A su vez, la Alcaldía de Quito señaló que el parqueadero del Parque Bicentenario no estará habilitado durante el festival, para evitar aglomeraciones.

