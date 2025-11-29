El Metro de Quito amplía su horario hasta las 23:30 por el Quitofest

En el marco de las <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fiestas-de-quito target=_blank>fiestas de Quito</a></b>, que se celebran en la capital desde esta semana, la Empresa Pública Metropolitana <b>Metro </b>de Quito confirmó que extenderá su horario de servicio el sábado 29 y el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/agenda-eventos-barrios-fiestas-quito-EC10477223 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/servicio-trolebus-extendera-horario-servicio-asistentes-quitofest-CN10483450 target=_blank></a></b>