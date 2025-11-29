Trágico accidente de tránsito en Los Ríos deja al menos dos muertos y 14 heridos

En la madrugada del 29 de noviembre, un mortal accidente de tránsito se registró en el sector Las Cañitas, vía Ventanas-Puebloviejo, provincia de Los Ríos. Un bus impactó directamente contra una camioneta. Según informes preliminares, hasta el momento se registran dos personas fallecidas y más de 14 heridas.

El ECU911 confirmó el accidente y desplegó de inmediato la atención con el grupo de bomberos de la localidad, así como asistencia de agentes de tránsito y personal policial.

El fatal choque habría ocurrido de frente. Es decir, la parte delantera del bus impactó contra la otra de la camioneta, que iban en sentidos opuestos.

Debido al fuerte impacto, todo el lado del conductor de la camioneta quedó completamente hundido y deformado, mientras que el bus volcó sobre una parte de la unidad.

