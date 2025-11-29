Trágico accidente de tránsito en Los Ríos deja al menos dos muertos y 14 heridos

En la madrugada del 29 de noviembre, un mortal <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/accidente-de-transito target=_blank>accidente de tránsito</a></b> se registró en el sector <b>Las Cañitas</b>, vía Ventanas-Puebloviejo, provincia de <b>Los Ríos</b>. Un bus impactó directamente contra una <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/siniestros-transito-aumentaron-ecuador-inec-MN10486587 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/golpes-tortura-disparos-militares-fae-juicio-caso-las-malvinas-JN10485914 target=_blank></a></b>