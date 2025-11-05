Quito registró el octubre más lluvioso de los últimos 17 años

El Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano de Quito (COE-Q) informó hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025, que se prevé la presencia de lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas en varias regiones del país.

De su lado, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), informó que, en los próximos seis días, persistirán precipitaciones de variable intensidad con tormentas y ráfagas de viento, mayor énfasis en la región Sierra (con caída de granizo), cordillera oriental de la Amazonía, norte e interior de Costa.

Habrá una afectación particular en la región interandina, que incluye al Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).

Los eventos podrán presentarse con ráfagas de viento, bancos de niebla y acumulación de agua en zonas vulnerables. Esto podría desencadenar en dificultades en la movilidad por agua estancada, deslizamientos y presencia de niebla.

También movimientos en masa en laderas y taludes saturados. Tormentas eléctricas con ráfagas de viento.

