Quito registró el octubre más lluvioso de los últimos 17 años

Así lo informa el Inamhi. Para los próximos días persistirán precipitaciones de variable intensidad con tormentas y ráfagas de viento, mayor énfasis en la región Sierra (con caída de granizo), cordillera oriental de la Amazonía, norte e interior de Costa.

   
    Imagen referencial de las fuertes lluvias reportadas en Quito. ( Archivo / Ecuavisa )
El Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano de Quito (COE-Q) informó hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025, que se prevé la presencia de lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas en varias regiones del país.

De su lado, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), informó que, en los próximos seis días, persistirán precipitaciones de variable intensidad con tormentas y ráfagas de viento, mayor énfasis en la región Sierra (con caída de granizo), cordillera oriental de la Amazonía, norte e interior de Costa.

Habrá una afectación particular en la región interandina, que incluye al Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).

Los eventos podrán presentarse con ráfagas de viento, bancos de niebla y acumulación de agua en zonas vulnerables. Esto podría desencadenar en dificultades en la movilidad por agua estancada, deslizamientos y presencia de niebla.

También movimientos en masa en laderas y taludes saturados. Tormentas eléctricas con ráfagas de viento.

Las lluvias en octubre

El Inamhi informó que las lluvias alcanzaron valores históricos en varias ciudades del Ecuador.

Octubre fue el mes más lluvioso en Quito, en los últimos 17 años, según en Inamhi. En la estación Iñaquito, las lluvias acumuladas alcanzaron 223,5 mm. Se trata del valor más alto para ese mes desde 2008.

De otro lado, Puyo (Pastaza) reportó el octubre más lluvioso en cuatro décadas. Las precipitaciones alcanzaron 663,4 mm, el valor más alto en octubre de los últimos 43 años.

