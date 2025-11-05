Clima del 5 de noviembre: Persisten las lluvias en la Sierra y la Amazonía

Este miércoles 5 de noviembre se prevén cielos nublados acompañados por precipitaciones. También se esperan niveles de radiación UV moderados, altos y muy altos en todo el país, según INAMHI.

Región Costa: En la región Litoral, se prevén cielos parcialmente nublados en toda la región con tenues lluvias en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos y El Oro. La temperatura más baja será de 21 °C, y la más alta de 30 °C. Se prevén niveles de radiación moderados y altos.

Región Sierra: Se prevén lluvias en toda la región. La temperatura más baja será de 9 °C, y la más alta de 21 °C. Los niveles de radiación irán desde moderados a muy altos sobre todo en Imbabura. Recuerda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: En esta región se prevén cielos nublados. Se esperan lluvias en toda la región. La temperatura mínima será de 18 °C y la máxima será de 29 °C. Los niveles de radiación UV serán altos y muy altos en toda la región sobre todo en Sucumbíos y Napo..

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 28 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos en toda la región.