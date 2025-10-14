Una fuerte lluvia se registró sobre Quito la tarde del 14 de octubre

Una <b>fuerte lluvia</b> se registró en todo <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-5600-turnos-feria-empleo-disponibles-14-octubre-BE10272267 target=_blank>Quito</a> la tarde del 14 de octubre. Las precipitaciones se registraron tanto en el norte como en el sur de la capital y estuvieron acompañadas por fuertes <b>ráfagas</b><b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/cosmeticos-alimentos-sin-registro-sanitario-decomisados-arcsa-CE10270736 target=_blank></a> <b></b>