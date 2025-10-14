Quito
14 oct 2025 , 14:09

Una fuerte lluvia se registró sobre Quito la tarde del 14 de octubre

El Cuerpo de Bomberos Quito pidió a la ciudadanía conducir con precaución y tomar algunas medidas para evitar emergencias.

   
    Una fuerte lluvia con tormenta eléctrica se registró en todo Quito.( Ecuavisa )
Una fuerte lluvia se registró en todo Quito la tarde del 14 de octubre. Las precipitaciones se registraron tanto en el norte como en el sur de la capital y estuvieron acompañadas por fuertes ráfagas de viento, granizo y una tormenta eléctrica.

Estas condiciones meteorológicas son las esperadas en octubre. Según el Instituto de Meteorología e Hidrología (Inamhi) este es un mes de transición hacia la época lluviosa.

En el pronóstico del clima de este 14 de octubre se anticipó fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas en toda la provincia de Pichincha.

Sobre emergencias tras las lluvias, el Cuerpo de Bomberos Quito confirmó a Ecuavisa que no se reportaron eventos relevantes; sin embargo, pidió a la ciudadanía tomar las siguientes precauciones:

  • Conducir despacio y con precaución
  • Desconectar los aparatos electrónicos durante la tormenta eléctrica
  • En caso de caída de granizo, estacionarse y resguardarse en un lugar seguro, hasta que las condiciones mejoren
  • Mantener la vereda y sumideros

    • Acumulación de agua en Pisulí

    La lluvia dejó un evento de acumulación de agua y granizo en el sector de Pisulí, en el norocidente de Quito.

    Dos viviendas resultaron afectadas en la zona. El personal evacuó el granizo acumulado y colaboró en el retiro de enseres a los habitantes. También se brindó atención pre hospitalaria en el sitio a dos personas.

    Dos viviendas resultaron afectadas en Pisulí.
    Dos viviendas resultaron afectadas en Pisulí. ( Bomberos Quito. )

    Lluvias en la Sierra y estribación de Cordillera Oriental

    El Inamhi informó que en la Sierra y estribación de la Cordillera Oriental se registran tormentas y lluvias de variable intensidad. Estas condiciones continuarán a lo largo de la tarde y noche.

    En el Litoral, la mayor intensidad de lluvias se registrará en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, zona alta de El Oro y gran parte de la cordillera occidental; mientras tanto, en la región Interandina, las lluvias persistirán en zonas de cordillera oriental centro y norte de la región, con mayor énfasis en Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Loja.

    En la Amazonía habrá muy alta intensidad de precipitaciones en gran parte de la región, resaltando: Sucumbíos, Napo, Pastaza y Zamora.

    Este escenario responde, entre otros factores, a la inestabilidad atmosférica en la cuenca Amazónica, producto de la interacción de masas frías desde el sur del continente con masas cálidas tropicales y a la convergencia de vientos en niveles bajos y divergencia en niveles altos.

