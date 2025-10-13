Quito
Quito: 5 600 turnos para la Feria de Empleo estarán disponibles este 14 de octubre

Los interesados pueden ingresar al portal de ConQuito. El evento se realizará el próximo 15 de octubre en el Centro de Exposiciones. Conozca aquí los pasos que debe seguir para inscribirse.

   
    Una de las ferias de empleo que se realizaron en Quito.( Cortesía de Quito Informa )
El próximo miércoles 15 de octubre se realizará la segunda Feria de Empleo en el Centro de Exposiciones Quito, ubicado en el hipercentro de la capital en el parque La Carolina. El Municipio informó que 80 empresas han confirmado su asistencia, con más de 2 000 vacantes.

Los turnos están disponibles desde las 09:00 de este lunes 13 de octubre en el portal web: https://www.conquito.org.ec. Solo durante la jornada de hoy, 6 425 personas obtuvieron su turno para participar en este espacio que promueve la inserción laboral en la capital.

Este martes, desde la misma hora, volverá a habilitarse para que la ciudadanía pueda acceder a los 5 600 turnos restantes y ser parte del evento.

La primera Feria de Empleo de ConQuito, del pasado 18 de julio, se convirtió en un puente hacia nuevas oportunidades laborales para miles de buscadores de empleo de la capital. Entre los asistentes, se registran varios testimonios que destacan cómo esta experiencia transformó sus vidas.

Pasos para obtener un turno

  • Ingresar a conquito.org.ec, los días 13 y 14 de octubre (exclusivamente).
  • Dar clic sobre el banner “Feria de Empleo ConQuito”.
  • Revisar la información de la Feria e ingresa al botón “Obtener turno”.
  • Regístrate y llena todos los datosSelecciona el horario y da clic en “aceptar”.
  • En tu correo recibirás el código QR con la información de tu turno e indicaciones para la feria.
  • No olvides revisar tu carpeta de correo no deseadoImprime el QR o descárgalo en tu celular

    • Historial de vacantes en las Ferias de Empleo ConQuito:

  • 2022: 1156 (dos ferias).
  • 2023: 2122 (dos ferias).
  • 2024: 3700 (dos ferias).
  • Primera feria 2025: 2119.

