Quito: Reciclador en moto lanza piedra y destroza parabrisas de un carro en la av. Real Audiencia

El hecho quedó registrado por cámaras de video y se observa cómo el conductor de una moto, que circulaba en sentido sur-norte de la avenida avenida Real Audiencia, en el norte de Quito, lanzó con fuerza una piedra y rompió el parabrisas posterior de un Volkswagen Gol, de color plata.

En el vehículo de dos ruedas iban dos personas y se conoce que tranportaba material de reiciclaje​​​, según la Policía Nacional. Tras el acto vandálico, el motociclista se subió el parterre y huyó por el otro carril de la vía, de sentido norte-sur.

La conductora del carro y su acompañante se bajaron para reclamar al agresor, pero este huyó rápidamente. El subteniente Santiago Enríquez, del circuito La Kennedy, dijo que han tenido varios inconvenientes con quienes se movilizan en motocicletas que transportan material reciclado.

Por eso, se han intensificado los operativos con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y Migración. La idea es regularizar a ese tipo de vehículos. "Este tipo de motocicletas, varias veces, es robada o alterado el chasis", manifestó el oficial al noticiero de la Comunidad de Ecuavisa.

Actualmente, quienes se dedican a esa actividad ya han sido identificados. "Las grabaciones (de video) son de vital importancia". Se conoce que quienes arrojaron la piedra son extranjeros y con Migración se ha intensificado su búsqueda.

