“Tienen que entregarnos esos 14 trolebuses que no son de ustedes. Señor de la SENAE, los 14 buses de las quiteñas y quiteños , que tienen que estar aquí porque la próxima semana entran en funcionamiento”, afirmó el Burgomaestre durante la transmisión de Frecuencia Quiteña.

Los 60 trolebuses fueron comprados con el apoyo de un órgano especializado de Naciones Unidas, que tiene una experiencia de nivel mundial de compra pública de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unosps). Se hizo un concurso internacional que ganó un consorcio chino norteamericano. “Llegó el primer bus y todo funcionó bien con las pruebas del prototipo. la Empresa de Pasajeros dijo que se siga el proceso de elaboración de 59 buses, fabricados para la capital”.

“Empezamos a traerlos y llegaron, la gente estuvo contenta con los trolebuses y ahora mágicamente retienen a 14 trolebuses, ya estamos con todos los temas y dígame falta algún papel, no hay ningún problema, como somos los quiteños, los ecuatorianos frente a un trámite, que le está faltando, nada nos falta, no responden, no liberan los 14”, mencionó.

