Quito: Pabel Muñoz pidió disculpas públicas y cumple la sanción del Tribunal Contencioso Electoral

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz López, pidió disculpas públicas, la mañana de este lunes 13 de mayo de 2024, durante su espacio denominado Frecuencia Quiteña. Lo hizo para cumplir la sanción impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por infringir la prohibición a los funcionarios públicos de participar en eventos electorales.

A su juicio, le parece injusta la sanción, pero tenía que cumplirla. "He argumentado las razones por las que me parece que la sentencia me parece injusta, que no la entiendo muy bien, pero la acato totalmente", dijo. Asimismo, dijo que hoy cumplirá con el pago de la multa de USD 9 200.

"Les ofrezco disculpas del caso a mis mandantes, pues ustedes son la esencia de mi trabajo y de la representación política que ejerzo. Al mismo tiempo que, dentro del plazo, cumplo con lo dispuesto en la sentencia de la causa número 3162023-TCE y conforme a lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Electoral les ofrezco estas disculpas"

Pidió a los mandantes que reflexionen a favor de la democracia y vean el interés común por sobre el individual, lo cual es el sentido más noble de la política. A su juicio, las disculpas públicas sirven como marco para incluir algunas reflexiones, ajustes y autocríticas.

Primero debe ser el respeto absoluto a los principios democráticos, principalmente para quienes ocupan cargos de elección popular. Segundo, un funcionario elegido conserva su estatus de representante democrático si actúa en beneficio público. "Sin pretensión de ningún tipo, tras un año de gestión, he logrado un respaldo ciudadano que va más allá de los porcentajes con los que fui electo".

