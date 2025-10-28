Quito
Quito: nuevas barreras de concreto se instalaron en la avenida Simón Bolívar, para reducir los siniestros de tránsito

Se colocaron a la altura del desvío hacia la av. General Rumiñahui. La intervención forma parte del proyecto integral de seguridad vial que contempla la colocación estratégica de más de 800 barreras en tramos de alto riesgo y siniestralidad.

   
    La instalación de las nuevas barreras de concreto en la av. Simón Bolívar.( Cortesía del Municipio de Quito )
La avenida Simón Bolívar es una de las más peligrosidad de Quito por la alta incidencia de siniestros de tránsito. Ante esa realidad, el Municipio instaló nuevas barreras jersey de concreto con la finalidad de reforzar la seguridad vial.

Se instalaron a la altura del desvío hacia la avenida General Rumiñahui. La intervención forma parte del proyecto integral de seguridad vial que contempla la colocación estratégica de más de 800 barreras en tramos de alto riesgo y siniestralidad.

Las barreras, fabricadas localmente bajo normas internacionales (ASTM C825-06) -se explicó en la Alcaldía- funcionan como un escudo que reduce la gravedad y las fatalidades en los siniestros viales.

Inversión

El proyecto incluye mantenimiento nocturno en puentes vehiculares. La inversión es de USD 228 mil para mejorar la infraestructura vial. El Municipio destacó que se impulsa la economía local, al adquirir materiales producidos en la ciudad y genera empleo.

