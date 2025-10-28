Quito: nuevas barreras de concreto se instalaron en la avenida Simón Bolívar, para reducir los siniestros de tránsito

La <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/avenida-simon-bolivar target=_blank>avenida Simón Bolívar</a></b> es una de las más peligrosidad de Quito por la alta incidencia de siniestros de tránsito. Ante esa realidad, el Municipio instaló <b>nuevas barreras jersey de concreto</b> con la <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-41-motociclistas-sancionados-octubre-transportar-dos-mas-personas-PG10349226 target=_blank></a></b>