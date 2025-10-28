Quito
28 oct 2025 , 18:29

Quito: 41 motociclistas fueron sancionados, en octubre, por transportar dos o más personas

La restricción de dos ocupantes en motocicleta no aplica cuando el pasajero es el cónyuge, conviviente, hijo, hermano, persona con discapacidad, adulto mayor, mujer o menor de 12 años

   
  • Quito: 41 motociclistas fueron sancionados, en octubre, por transportar dos o más personas
    Los agentes civiles de tránsito se ubican en puntos estratégicos de la ciudad para hacer controles.( Cortesía de Quito Informa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Los operativos de motociclistas se han intensificado en el Distrito Metropolitano de Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que, en octubre de 2025, ejecutó 87 controles a motociclistas para prevenir siniestros de tránsito y vigilar que se cumpla la disposición de que no viajen más ocupantes de los permitidos.

Se emitieron 1 705 citaciones por diversas infracciones. De ese número, 41 correspondieron a motociclistas sancionados por transportar más ocupantes de los permitidos, conforme a lo establecido en la Ordenanza Metropolitana 079-2024 y el artículo 390, numeral 20 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona esta infracción con una multa equivalente al 15 % del Salario Básico Unificado (SBU).

En el Municipio se indicó que la restricción de dos ocupantes en motocicleta no aplica cuando el pasajero es el cónyuge, conviviente, hijo, hermano, persona con discapacidad, adulto mayor, mujer o menor de 12 años, ni para los servidores públicos que usan motos institucionales en cumplimiento de sus funciones.

Le puede interesar: Quito | 199 motociclistas han sido sancionados en lo que va de 2025 por exceder el número de ocupantes

Temas
Transporte
octubre
infracciones
moto
motociclistas
citaciones
ocupantes
sancionados
Agencia Metropolitana de Tránsito
AMT
Quito
Noticias
Recomendadas