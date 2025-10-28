Quito: 41 motociclistas fueron sancionados, en octubre, por transportar dos o más personas

Los operativos de motociclistas se han intensificado en el Distrito Metropolitano de Quito. La <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/AMT-Quito target=_blank>Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT)</a> </b>informó que, en octubre de 2025, ejecutó 87 controles a<b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/199-motociclistas-sancionados-2025-exceder-numero-ocupantes-JN9593308 target=_blank></a></b>