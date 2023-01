Quito: la historia de Manchas, el perro comunitario al que le robaron la casa y fue devuelta

Esa vivienda es del Manchas , un perro mestizo comunitario que se encarga de hacer rondas de seguridad en el sector y acompaña a los moradores. Cristina Arcos cuenta que al can lo abandonaron allí hace cinco años y pronto se ganó el cariño de todos. "Es manso, no ataca".

La casa de Manchas fue devuelta a los pocos días

Días después del robo de la casa, las personas que robaron la casa de Manchas la devolvieron días después. También colocaron un mensaje escrito en un papel: "¡Perdón! No creímos que tenía dueño porque no vimos al perrito y quisimos darle a un perrito que no tiene casa y vive más abajo. Vamos a venir a darle comida, no quisimos hacerle daño".