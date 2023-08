Quito: hombre víctima de asalto, en la avenida Diego de Almagro, relata cómo se dio de golpes con los delincuentes

Dos hombres se unieron a él. Nos acorralaron y continuaron con el interrogatorio. Continuaban preguntándonos por la hija asesinada del supuesto narcotraficante y no pusimos resistencia. Empezaron a ponerse más agresivos. Nos decían que si no colaborábamos con ellos nos iban a dar un balazo y cosas así.

Dijeron que no nos movamos, pues un francotirador observaba desde un edificio y, si hacíamos algo, dispararía. Uno de ellos tomó las tarjetas para sacar dinero en un cajero de la 6 de Diciembre y me pidió que lo acompañe. Mi primo se quedó con el otro delincuente y había un tercero que vigilaba desde la esquina.

También noté que había un Chevrolet Aveo plomo estacionado en la Diego de Almagro. En ese momento, un transeúnte caminaba por el sitio y le pedí que llame a la Policía Nacional, pero no me hizo caso. Hizo un ademán con la mano de que no era su problema y siguió con su camino.

Esa actitud me indignó porque la gente no está unida para ayudarnos. Mi primo y yo estábamos solos contra los delincuentes. Me dio mucho coraje por lo que estaba sucediendo y me abalancé sobre el ladrón que llevaba las tarjetas. Nos dimos de puñetes, luego vino el otro tipo que nos observaba desde lejos y también nos golpeamos.

Su teléfono se cayó al piso, lo recogió y salieron corriendo. Los perseguí para evitar que huyan. Afortunadamente, recuperé las tarjetas. Me tiraron el Chevrolet Aveo y, de un momento para otro, estaba sobre el capó.

El ladrón que conducía carro zigzagueaba para que yo me cayera, pero me agarré con fuerza de la antena. El vehículo avanzó una cuadra hasta que frenó a raya y salí volando, impactándome contra el pavimento. Me golpeé la tibia, la parte baja de la rodilla. Tengo hematomas y me duele una parte del cuerpo. El abductor se me desgarró un poco, pero eso es consecuencia de las patadas que nos dimos cuando me enfrenté al pillo.

No me robaron la mochila porque solo llevaba papeles. Es lamentable que en el sector había dos guardias de seguridad y ninguno colaboró llamando a la Policía, ni siquiera actuaron de forma disuasiva. En Ecuador no hay solidaridad entre la gente".

