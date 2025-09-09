Quito
09 sep 2025 , 06:56

Quito: los habitantes de calle se tomaron las instalaciones del antiguo Hospital San Lázaro

Utilizan este espacio como refugio y hacen sus necesidades. Según los vecinos, en las noches, grupos de personas queman todo tipo de objetos, desperdicios y hasta cables de luz.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo

|
Canal WhatsApp
Newsletter

Existen graves problemas que enfrentan los vecinos en las calles Ambato y Bahía de Caráquez del Centro Histórico de Quito. Al subir por el pretil del antiguo edificio, en donde funcionaba el Hospital San Lázaro, se pueden apreciar algunos inconvenientes.

Los habitantes de calle utilizan este espacio como refugio y hacen sus necesidades. A las 10:30 de la mañana, dos hombres y una mujer permanecen en este sitio. Otros se suman al grupo. Este último manifiesta que son recicladores.

Según los vecinos, en las noches, grupos de personas queman todo tipo de objetos, desperdicios y hasta cables de luz.

Le puede interesar: Centro Histórico de Quito: vándalos quemaron la puerta patrimonial del Hospital San Lázaro

El predio fue adquirido por el Municipio de Quito

1 585 jesuitas ocuparon este espacio como un hospital, luego se hizo un centro de tratamiento psiquiátrico. En 1989, el predio fue adquirido por el Municipio de Quito.

Actualmente, no hay un plan en concreto para rehabilitar este edificio patrimonial que ocupa toda una manzana del Centro Histórico.

Los vecinos piden la intervención de las autoridades y hacen un llamado a la Policía Nacional para que mejore la seguridad en el sector y evitar que gente desconocida continúe afectando a este bien de la ciudad.

Le puede interesar: La figura del chulla quiteño tuvo 300 años de existencia y aún quedan pocos rasgos de su comportamiento

Temas
daños
habitantes de calle
instalaciones
Municipio de Quito
Quito
Centro Histórico de Quito
Noticias
Recomendadas