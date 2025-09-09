Quito: los habitantes de calle se tomaron las instalaciones del antiguo Hospital San Lázaro

Existen graves problemas que enfrentan los vecinos en las calles Ambato y Bahía de Caráquez del Centro Histórico de Quito. Al subir por el pretil del antiguo edificio, en donde funcionaba el Hospital San Lázaro, se pueden apreciar algunos inconvenientes.

Los habitantes de calle utilizan este espacio como refugio y hacen sus necesidades. A las 10:30 de la mañana, dos hombres y una mujer permanecen en este sitio. Otros se suman al grupo. Este último manifiesta que son recicladores.

Según los vecinos, en las noches, grupos de personas queman todo tipo de objetos, desperdicios y hasta cables de luz.

Le puede interesar: Centro Histórico de Quito: vándalos quemaron la puerta patrimonial del Hospital San Lázaro