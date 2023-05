Explicó que un alcalde no debe correr el riesgo de pararse en los accesos de la ciudad para impedir el paso de los manifestantes . "Estamos preparando un protocolo que de darse el caso, debe ser activado, lo activemos. Por ejemplo, conducir esas movilizaciones para que no afecten las actividades económicas de la ciudad. En conjunto con el Gobierno Nacional s e puede prever los espacios humanitario en donde puedan ubicarse los manifestantes".

A fin de este mes se integrarán 1.126 policías a la capital, pero no servirá de nada si no tienen capacidad logística. "La Policía nos está pidiendo capacidad operativa (motocicletas, radio patrullas) y le vamos a apoyar, pero mi pregunta es ¿en serio no podemos tener un paquete importante de inversiones para que nos pidan motos cuando el Gobierno tiene USD 9.000 millones depositados afuera? son inconsistencias que a mí no me cuadran".

Siga la entrevista completa en el video ubicado en la parte superior.

Lea más: Pabel Muñoz ofrece invertir en prevención ante los riesgos a los que está expuesta Quito