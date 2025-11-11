Quito: un deslizamiento de tierra se reportó en la avenida Simón Bolívar

Un deslizamiento de tierra se dio, la tarde de este martes 11 de noviembre de 2025, en la avenida Simón Bolívar y De Los Granados N4 y De Las Bromelias, norte de Quito.

La emergencia produjo un cierre vial en el sector. Se coordinó la emergencia desde la Sala Operativa del ECU 911 con personal de primera respuesta, quienes una vez en el sitio informan que un carril de la Simón Bolívar se encuentra afectado.

El personal de Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informó que una cuadrilla de emergencia realiza trabajos de limpieza para dejar la vía en óptimas condiciones.

