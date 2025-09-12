Quito: un árbol cayó sobre varios vehículos en la avenida 10 de Agosto y Orellana

Un árbol cayó sobre varios vehículos en la intersección de las avenidas 10 de Agosto y Orellana, en el norte de Quito, este viernes 12 de septiembre de 2025. Así lo informó el sistema de emergencias ECU 911 tras receptar la alerta a las 10:14 de hoy.

Se coordinó la movilización de recursos del Cuerpo de Bomberos (CBQ), la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

El personal de las instituciones articuladas informaron que en esta emergencia no se registraron personas heridas. Con base en información proporcionada por efectivos de tránsito se conoció que, al momento, la circulación vehicular sobre la avenida 10 de Agosto se encuentra cerrada en el carril izquierdo en sentido norte-sur.

Esto ocurre mientras se realizan las labores de limpieza correspondientes. Con cámaras de videovigilancia del ECU 911, se puede observa que existe una alta carga vehicular en el sector, por lo que se recomienda tomar rutas alternas, conducir con precaución y respetar las señales de tránsito.

