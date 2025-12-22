Video muestra cómo delincuentes en moto intentan asaltar a una mujer en Jardín del Valle, Quito

En el video se observa a una vecina que sale de un local comercial, en el barrio Jardín del valle, en el oriente de Quito, cuando una moto con dos hombres se detiene para asaltarla, pero ella corre y se ubica detrás de un carro. Los atacante huyeron.

El hecho no se consumó, pero entre los vecinos quedó temor por ese caso y los que según los vecinos ocurren en el lugar.

Los dueños y administradores cierran más temprano para evitar los asaltos a locales comerciales del sector, incluso cierran más temprano por temor a la delincuencia.

Los vecinos se protegen, pero solicitan más control policial. Pidieron mayor resguardo al sector que es visitado por la delincuencia.

Procuran cuidarse entre todos, han implementado medidas de autoprotección pero necesitan ser respaldados para que la inseguridad no gane terreno.

