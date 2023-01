Quito: daños y abandono en el complejo acuático de San Antonio de Pichincha

El complejo acuático de San Antonio de Pichincha, en el extremo norte del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra abandonado y deteriorado. Dos piscinas están destruídas, camerinos, baños y vestidores fueron afectados por la delincuencia.

No hay mantenimiento, tampoco hubo reparación de las áreas que sienten los estragos del abandono. El presidente del gobierno parroquial de esa parroquia no atendió los pedidos de entrevistas del noticiero Ecuavisa en la comunidad, porque estaba en campaña política. La persona encargada de cuidar predio se encontraba haciendo gestiones y no pudo explicar lo que ocurre en ese lugar.

“Antes, la juventud acudía al complejo a bañarse, jugar carnaval, era muy bonito pasar ahí. Queremos que se abra, que no esté botado”, expresó la vecina María Casa. Los moradores piden que esas instalaciones sean habilitadas para la juventud.

