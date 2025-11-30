Quito
30 nov 2025 , 16:25

Quito, Conocoto: un auto se volcó y quedó a metros de unbarranco, dejando tres heridos

La antigua vía a Conocoto es reconocida por ser estrecha y con múltiples curvas, por lo que se recomienda reducir la velocidad, especialmente en temporada de lluvias.

   
    Accidente de tránsito( Bomberos de Quito )
Fuente:
Bomberos Quito
Un automóvil perdió pista y se volcó en el suroriente de Quito, en el sector San Juan de Conocoto, zona de Monserrate, sobre la calle Camilo Ponce Enríquez. En el vehículo, tipo SUV gris, viajaban tres personas que resultaron con heridas de mediana gravedad.

El Cuerpo de Bomberos de Quito acudió al lugar con tres unidades y nueve efectivos para atender a los afectados.

En las imágenes del accidente se observa que el vehículo quedó a pocos metros de un barranco, situación que pudo haber provocado un desenlace mucho más grave para los pasajeros.

Accidente en el Valle de Quito
Accidente en el Valle de Quito ( Bomberos de Quito )

El accidente ocurrió en sentido Valle-Norte, por lo que solo un carril permanece habilitado al tránsito. La Agencia Metropolitana de Tránsito recordó que esta vía es estrecha y con múltiples curvas, por lo que recomendó reducir la velocidad, especialmente en temporada de lluvias, cuando la calzada permanece mojada y resbalosa.

