Cuatro personas perdidas en el cerro Marca, rescatadas con ayuda de canes bomberos

Cuatro personas que se extraviaron en el cerro La Marca, en Pichincha, ubicado en el sector de la Mitad del Mundo, fueron rescatadas por personal del Cuerpo de Bomberos de Quito. Entre los afectados se encontraban dos adultos, un niño y una niña.

Según información de la entidad, la intervención de los canes de búsqueda y rescate fue clave para ubicar en tiempo récord a las personas que pedían auxilio.

Tras el rescate, recibieron atención prehospitalaria inmediata y se confirmó que todas se encontraban en buen estado de salud.

Los bomberos destacaron que la alerta se emitió a tiempo, lo que permitió localizar a los cuatro ciudadanos antes de que caiga la noche.

