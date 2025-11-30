Daniel Noboa sí tendrá serenata quiteña, en medio de tensiones con el Municipio

En el marco de las fiestas de Quito por los 491 años de fundación, y en medio de un distanciamiento político entre el Ejecutivo y el Municipio, el Gobierno confirmó que sí se realizará una serenata quiteña al presidente Daniel Noboa el próximo 2 de diciembre.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, señaló en entrevistas con medios locales que esta serenata no es organizada ni por el Ejecutivo ni por el Municipio, sino que sería una iniciativa propia de los quiteños.

Sin embargo, hasta el momento no existe una comunicación oficial desde la Presidencia, tampoco desde los ministerios encargados del evento.

La serenata será cuatro días antes de la fecha oficial de las fiestas, debido a la agenda internacional, pues Noboa está en Estados Unidos, regresará a Quito y luego saldrá nuevamente, entre el 3 y el 11 de diciembre, a Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega.

Lo único confirmado hasta ahora es que la serenata se será al frente al Palacio de Carondelet, en la Plaza de la Independencia, desde las 10h00. El evento surge después de que el alcalde Pabel Muñoz anunciara que este año no habría serenata para el Gobierno.

