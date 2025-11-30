Daniel Noboa sí tendrá serenata quiteña, en medio de tensiones con el Municipio

En el marco de las <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fiestas-de-quito target=_blank>fiestas de Quito</a></b> por los 491 años de fundación, y en medio de un distanciamiento político entre el Ejecutivo y el Municipio, el Gobierno confirmó que sí se realizará una serenata<b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-calles-centro-historico-cerradas-vallas-fiestas-fundacion-BM10490540 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/tce-denuncia-luisa-gonzalez-irregularidades-cuentas-campana-2023-BM10490427 target=_blank></a></b>