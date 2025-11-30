TCE admite denuncia contra Luisa González por irregularidades en cuentas de la campaña 2023

Un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite una denuncia presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en contra de la excandidata presidencial Luisa González y miembros de la Revolución Ciudadana por inconsistencias en el manejo de las cuentas de campaña de las elecciones anticipadas de 2023.

Además de González, la denuncia incluye a Karina Zambrano, responsable del manejo económico del partido; Francisco Hidalgo, jefe de campaña; y a los candidatos principales y suplentes a asambleístas nacionales. Entre los que está Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa.

Atamaint los denuncia por el cometimiento de una presunta infracción estipulada en el artículo 281 de la ley electoral, que señala que las organizaciones políticas que no presenten los informes con las cuentas, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena y respaldos de ingresos y egresos recibirán una sanción que va desde una multa económica a la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años.

El juez Richard González admitió la denuncia el pasado viernes y convocó a las partes a una audiencia única de pruebas y alegatos que se realizará el 7 de enero de 2026.

Por su parte, Luisa González aseguró el sábado 29 de noviembre en su cuenta de X que el movimiento ha tenido que "enfrentar las miserias de un CNE entregado al Gobierno y dedicado a perseguir a todos los oponentes políticos".

El pasado miércoles otro juez admitió a trámite una primera denuncia interpuesta por Atamaint en contra de González y de Andrés Araúz, candidato a vicepresidente en esas mismas elecciones anticipadas de 2023.

