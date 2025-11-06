Quito
06 nov 2025 , 22:02

Quito: la avenida Occidental está cerrada por la caída de dos árboles

Esto provocó una fuerte congestión vehicular en la zona con cientos de carros atrapados en el embotellamiento. Hay problemas, en el servicio de energía eléctrica, en los sectores de La Mañosca, Jardines de Iñaquito, Urbanización Quito Tenis y sus alrededores.

   
  • Quito: la avenida Occidental está cerrada por la caída de dos árboles
    La congestión vehicular por la caída de un árbol en la av. Mariscal Sucre. ( @patlopez17 )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Un árbol se cayó, la noche de este jueves 6 de noviembre de 2025, en la avenida Mariscal Sucre, 300 metros más al sur del Centro Comercial El Bosque, al noroccidente de Quito. Ocurrió en el carril de circulación norte-sur.

Esto provocó una fuerte congestión vehicular en la zona con cientos de carros atrapados en el embotellamiento. En redes sociales, la gente denunció que la emergencia provocó daños en la red eléctrica y hubo cortes de luz en el sector.

Los autos que quedaron atrapados, en sentido norte-sur, trataron de dar la vuelta para salir en contra. La Empresa Eléctrica Quito informó que su personal operativo se encuentra en la av. Occidental.

Realizan trabajos para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible, debido a la caída de un árbol sobre la red eléctrica. Los sectores efectados son La Mañosca, Jardines de Iñaquito, Urbanización Quito Tenis, y sus alrededores.

El ECU 911 informó que se produjo el desprendimiento de dos árboles con afectación al tendido eléctrico y a un auto con ocupantes. Existen dos personas heridas, las mismas que son atendidas en el lugar

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) refiere que se encuentran cerrados tres carriles sentidos de norte a sur.

Le puede interesar: Un triple choque en Alóag, cantón Mejía, deja al menos un muerto y tres heridos

Temas
tráfico vehicular
Caída de árbol
embotellamientos
Municipio de Quito
norte de Quito
Noticias
Recomendadas