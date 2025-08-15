Quito
15 ago 2025 , 20:50

Quito: la audiencia de juzgamiento en contra del alcalde Pabel Muñoz se postergó

Será el martes 26 de agosto de 2025. La denuncia fue presentada por Nestor Marroquín, quien lidera el proceso de revocatoria, por presuntas expresiones ofensivas emitidas por el burgomaestre durante una entrevista.

   
    Pabel Muñoz López es alcalde de Quito desde el 14 de mayo de 2023. ( Flickr del Municipio de Quito )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
La audiencia de juzgamiento a la que debe asistir el alcalde de Quito, Pabel Muñoz López, fue postergada para el martes 26 de agosto de 2025. Inicialmente estaba previsto que la diligencia se realice el 23 del mismo mes. Así lo dispuso Inés Romero, jueza de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, como parte del juicio número 17124-2025-00022.

¿Por qué el Burgomaestre fue convocado a la audiencia? La denuncia fue presentada por Nestor Marroquín, quien lidera el proceso de revocatoria contra Muñoz, por presuntas expresiones ofensivas durante una entrevista radial en la que dijo: “Tengan mucho cuidado de quiénes le están haciendo firmar, y qué le están haciendo firmar. (Son) unos tránsfugas, el mismo promotor tuvo una sentencia de ámbito penal”.

Eso molestó a Marroquín, pues esas aseveraciones afectaron su imagen y pide una pena de entre 15 y 30 días de prisión. En la primera convocartoria para la audiencia del 23 de agosto, la jueza enfatizó que no iba a tolerar la ausencia del alcalde Muñoz y advirtió que si no asistía a la diligencia se dispondría su inmediata detención.

Esto ocurre mientras Marroquín impulsa un proceso de revocatoria que comenzó en agosto de 2024. Pertenece al colectivo Cuida tu Voto, y lo acusa de incumplimiento de funciones y proselitismo politico, a favor de la excandidata presidencial Luisa González Alcívar.

Hasta el momento -según el colectivo- ha recolectado más de ,250 000 firmas, 44 000 más de las requeridas, es decir, el 10% del registro electoral.

Temas
Audiencia de Juzgamiento
expresiones
ofensivas
audiencia postergada
Pabel Muñoz
Néstor Marroquín
Quito
Noticias
