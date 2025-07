Pabel Muñoz y Paola Pabón insisten en la necesidad de una revisión a la interna en la Revolución Ciudadana

La carta tiene ocho párrafos marcados por el tono de familiaridad y cariño hacia Correa y a su proyecto político, del que se declaran ser parte y haber ayudado a construir. No obstante, anotan que no pueden callar, que esa sería la posición más cómoda, pero no la más honesta, y previenen a Correa que lo van a incomodar.

Y lo hacen, critican el liderazgo del partido presidido por Luisa González. No la mencionan, pero ellos creen que el proyecto político enfrenta una crisis que se refleja en una profunda desconexión con el país, sumado a un liderazgo que, lamentablemente, parece haber perdido el rumbo, la escucha y la cohesión interna.