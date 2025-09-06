Quito usará agua reciclada para combatir incendios forestales

El Municipio de Quito utilizará agua reciclada para combatir los incendios forestales. Así se evitará el uso de agua de los reservorios.

Esta agua proviene del sistema de lixiviados del relleno sanitario de El Inga.

Los lixiviados son los líquidos que se generan cuando la lluvia o los residuos se filtran a través de la basura, y que, sin un tratamiento adecuado, pueden contaminar el suelo y las fuentes de agua.

Es esa agua la que ahora pasa por un proceso de depuración para que sea limpia y poder reutilizarla de manera segura.

La planta puede captar hasta 80 metros cúbicos de agua cada hora, lo que equivale a 80 000 litros, casi como llenar 32 piscinas pequeñas de jardín en solo 60 minutos.

A esto se suma que el Cuerpo de Bomberos Quito cuenta con la nueva Helibase de El Inga, lo que permitirá controlar los incendios forestales de manera más breve.

