Quito usará agua reciclada para combatir incendios forestales

El <b>Municipio de Quito </b>utilizará agua reciclada para combatir los <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/incendios-forestales-quito target=_blank>incendios forestales</a>. Así se evitará el<b> uso de agua</b> de los reservorios. Esta agua proviene del<b> sistema de lixiviados </b>del relleno <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/construcciones-ilegales-amenazan-cerro-ilalo-BH10067035 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-340-incendios-forestales-destruyeron-mas-200-hectareas-ano-pasado-2024-DE10059381 target=_blank></a>