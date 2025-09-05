Quito
05 sep 2025 , 16:09

Las construcciones ilegales amenazan al cerro Ilaló

El Código Municipal establece sanciones por construir sin permisos.

   
    Autoridades de la AMC hacen controles en el cerro Ilaló.( QuitoInforma )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
En lo que va del 2025, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) ha realizado 85 inspecciones por construcciones informales en el cerro Ilaló, que se ubica entre el Valle de los Chillos y Tumbaco, en el oriente de Quito.

De ese número, se desglosa la siguiente información:

  • 60 inspecciones corresponden a edificaciones sin el habilitante correspondiente
  • 8 a movimientos de tierra no autorizados
  • 17 a edificaciones que sí contaban con permisos emitidos por las Administraciones Zonales Los Chillos y Tumbaco

    • LEA: El cerro Ilaló registra un nuevo incendio forestal en apenas 10 días

    El cerro Ilaló tiene valor ecológico y paisajístico, por lo cual, las autoridades realizan inspecciones técnicas y generales para frenar prácticas que deterioran el suelo, afectan cauces y alteran la flora y fauna.

    El Código Municipal establece sanciones. Construir sin permisos municipales y en suelo de protección ecológica puede acarrear multas de hasta USD 23 500

    Mientras que el arrojo de escombros, basura y aguas residuales en quebradas y áreas protegidas puede ser sancionado con multas de hasta USD 35 250.

    LEA: El Municipio de Quito ya no entregará más permisos de construcción en el cerro Ilaló

    Temas
    construcción
    cerro Ilaló
    inspecciones
    volcán Ilaló
    AMC
    Valle de los Chillos
