03 sep 2025 , 17:54

El cerro Ilaló registra un nuevo incendio forestal en apenas 10 días

Un incendio ocurrió a finales de agosto y el más reciente a inicios de septiembre

   
    Vista del incendio forestal en el cerro Ilaló.( Bomberos Quito )
Juan Pinchao
El cerro Ilaló, ubicado entre el Valle de los Chillos y Tumbaco, registró un incendio forestal la tarde de este miércoles 3 de septiembre del 2025.

A lo lejos se pudo ver cómo una columna de humo se desprendió desde el cerro. El Cuerpo de Bomberos Quito desplegó a sus equipos que lograron controlar el fuego pasadas las 19:00.

Se emplearon 31 bomberos, 10 vehículos y un helicóptero por el fuego estaba en una zona de difícil acceso. Los uniformados mantienen un monitoreo de la zona con drones.

LEA: El volcán Ilaló registra un incendio forestal

"No quemes basura o hierba seca puedes provocar un incendio", insistió la institución.

Recién el 25 de agosto, el cerro Ilaló también registró un incendio forestal que empezó cerca de las 14:00 y fue controlado pasadas las 17:00.

El clima en el Distrito Metropolitano de Quito está entrando en su temporada seca, con fuerte radiación UV y ráfagas de viento.

LEA: El Municipio de Quito ya no entregará más permisos de construcción en el cerro Ilaló

