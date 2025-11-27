Quito
27 nov 2025 , 06:14

Pico y placa en Quito: las restricciones de movilidad para este jueves 27 de noviembre

La restricción está operativa desde las 06:00 hasta las 09:30 por la mañana y en la tarde de 16:00 a 20:00.

   
    Agentes de tránsito realizando controles( AMT )
El Pico y placa rige este jueves 27 de noviembre del 2025 para los vehículos y motocicletas con placas que terminan en 7 y 8, en el Distrito Metropolitano de Quito.

Para mejorar la movilidad en la ciudad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementa contraflujos en las vías más concurridas como en la avenida Velasco Ibarra, Mariscal Sucre, túnel Guayasamín y autopista General Rumiñahui.

Cronograma del Pico y placa

  • Lunes: 1 y 2.
  • Martes: 3 y 4.
  • Miércoles: 5 y 6.
  • Jueves: 7 y 8.
  • Viernes: 9 y 0.

    • Multas de tránsito

    Los vehículos no pueden circular dentro del perímetro establecido. Las multas a los conductores por incumplir la medida en este 2025 son: primera vez, un 15% de un Salario Básico Unificado (SBU), es decir, USD 70,5; segunda vez, el 25%, correspondiente a USD 117,5; y tercera vez, el 50%, USD 235.

