Autos eléctricos en Ecuador ya pagan USD 10 de matrícula

Los vehículos eléctricos ya se benefician de una tarifa de 10 dólares por concepto de matriculación. La medida, aprobada en la Ley de Áreas Protegidas, rige desde esta semana. Quienes pagaron el valor completo deberán solicitar la devolución del excedente.

Desde esta semana se aplica finalmente el beneficio del pago de USD 10 por la matrícula de vehículos eléctricos. En la consulta de valores a pagar en el Servicio de Rentas Internas (SRI) ya se reflejan la exoneración del Seguro Público de Accidentes de Tránsito (SPPAT), el impuesto a la propiedad en cero y la tasa ANT actualizada a 10 dólares.

Lea también: La matrícula de vehículos eléctricos cuesta USD 10 en Ecuador

"El proceso está 100 % completado. En este momento, el usuario que desee completar la matrícula de su vehículo eléctrico tiene la posibilidad de hacerlo", indicó Pedro Abril, director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Los vehículos adquiridos antes del 14 de julio de 2025 pagarán de manera proporcional desde la fecha de compra hasta junio, y podrán acceder al beneficio entre julio y diciembre. Para los vehículos comprados a partir del 14 de julio de este año, el descuento del 100 % se aplicará automáticamente desde esta semana.

Quienes tienen autos eléctricos de años anteriores podrán acceder al beneficio únicamente en la matrícula de 2025.

Revise además: Cómo un país petrolero como Noruega se convirtió en el líder mundial de los autos eléctricos

Por otra parte, los propietarios que ya cancelaron los valores completos de matriculación deberán solicitar la devolución del dinero.

El SRI tarda entre 90 y 120 días en procesar estas solicitudes, pero la devolución la realiza el Ministerio de Economía y Finanzas, y depende de la disponibilidad de recursos.