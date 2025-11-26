Ecuador
26 nov 2025 , 18:44

Organizaciones impulsan reformas al Código Orgánico Integral Penal para reducir siniestros viales

Ecuador registra la mayor mortalidad vial en Suramérica al tener un promedio de once fallecidos en accidentes de tráfico cada día, lo que equivale también a una muerte cada dos horas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

   
  • Organizaciones impulsan reformas al Código Orgánico Integral Penal para reducir siniestros viales
    Cientos de accidentes de tránsito se reportan cada mes en territorio nacional. ( Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

Más de 60 organizaciones de la sociedad civil de Ecuador, integradas en la Coalición por la Movilidad Segura, impulsan reformas al Código Orgánico Integral Penal para reducir los siniestros viales, que son la segunda causa de muertes violentas, solo superada por la criminalidad.

Ecuador registra la mayor mortalidad vial en Suramérica al tener un promedio de once fallecidos en accidentes de tráfico cada día, lo que equivale también a una muerte cada dos horas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) citados por la coalición, lo que los ha llevado a plantear ajustes normativos relacionados con el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol.

Señalaron que el exceso de velocidad fue el responsable del 45 % de los siniestros viales en 2024, provocando dos de cada diez muertes en las vías. "La velocidad es el factor más mortal: un peatón atropellado a más de 50 km por hora tiene escasas posibilidades de sobrevivir", precisaron en un comunicado.

Además, indicaron que conducir bajo los efectos del alcohol aumenta diecisiete veces la probabilidad de morir en la vía, un factor que es el causante del 7 % de siniestros viales.

"En Ecuador, la sanción más alta se aplica desde 1,2 gramos por litro, el doble del límite recomendado por la OMS (0,5 gramos por litro), equivalente a beber una botella de whisky", detallaron los miembros de la coalición.

Le puede interesar: El Concejo Metropolitano declara como prioridad a la seguridad vial en Quito

Ajustar límites de la velocidad

Por esta razón buscan que se ajusten los límites en la ley a lo que indica la OMS, y que haya tolerancia cero para jóvenes, novatos y motociclistas.

Con respecto al exceso de velocidad, proponen crear un nuevo artículo que elimine los "rangos moderados" y sancione según el exceso real.

Las organizaciones plantean que esta propuesta se incluya en el proyecto de ley reformatoria al Código Ingtegral Penal que se discute en la Asamblea Nacional (Parlamento) y cuyo segundo debate está previsto que se realice antes de que concluya el 2025.

"No se trata de castigar más, sino de sancionar mejor y con justicia. Las leyes deben proteger la vida y reducir la impunidad. Hoy, la Asamblea Nacional tiene la oportunidad histórica de salvar vidas con una reforma coherente y urgente", señaló Sofía Gordón, coordinadora de la Coalición por la Movilidad Segura.

Le puede interesar: Más de 700 personas mueren cada año en Ecuador por siniestros en moto

Temas
siniestros de tránsito
reducción
Código Orgánico Integral Penal
reformas COIP
OMS
Coalición por la Movilidad Segura
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Ecuador
Noticias
Recomendadas