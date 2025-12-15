Quito
15 dic 2025 , 05:57

Pico y placa en Quito: las restricciones de movilidad para este lunes 15 de diciembre

La restricción está operativa desde las 06:00 hasta las 09:30 por la mañana y en la tarde de 16:00 a 20:00.

   
  • Pico y placa en Quito: las restricciones de movilidad para este lunes 15 de diciembre
    Agentes de tránsito realizaondo controles.( @transitoquito )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El Pico y placa rige este lunes 15 de diciembre del 2025 para los vehículos y motocicletas con placas que terminan en 1 y 2, en el Distrito Metropolitano de Quito.

Para mejorar la movilidad en la ciudad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementa contraflujos en las vías más concurridas como en la avenida Velasco Ibarra, Mariscal Sucre, túnel Guayasamín y autopista General Rumiñahui

Leer más: Un bus se volcó en la vía Alóag - Santo Domingo y dejó al menos 10 heridos

Cronograma del Pico y placa

  • Lunes: 1 y 2.
  • Martes: 3 y 4.
  • Miércoles: 5 y 6.
  • Jueves: 7 y 8.
  • Viernes: 9 y 0.

    • Multas de tránsito

    Los vehículos no pueden circular dentro del perímetro establecido. Las multas a los conductores por incumplir la medida en este 2025 son: primera vez, un 15% de un Salario Básico Unificado (SBU), es decir, USD 70,5; segunda vez, el 25%, correspondiente a USD 117,5; y tercera vez, el 50%, USD 235.

    También te puede interesar: Miles de personas se vacunaron contra la influenza en Ecuador; campaña seguirá hasta marzo

    Temas
    movilidad
    AMT Quito
    Distrito Metropolitano
    multas
    pico y placa Quito
    Quito
    Noticias
    Recomendadas