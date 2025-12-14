Miles de personas se vacunaron contra la influenza en Ecuador; campaña seguirá hasta marzo

Bárbara Rivera acudió al mercado de la Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil, no para comprar víveres, sino para vacunarse. "Quiero estar bien, no pasar enfermita, porque a veces también la edad...", expresó.

Es la Vacunatón, la campaña que realizó el Ministerio de Salud este domingo 14 de diciembre para prevenir el incremento de enfermedades respiratorias, considerando el incremento de casos y que se acerca la época invernal. Además, por las alertas internacionales de la influenza H3n2.

Se habilitaron brigadas en 900 puntos de todo el país, instalándose en centros de salud, mercados, parques, iglesias y hasta tiendas.

En Pichincha, Jorge Sayay fue con su esposa a vacunarse en la iglesia de Sangolquí. La brigada llevó 130 dosis.

Los centros de salud de las parroquias rurales de Llacao y Challuabamba, en la parroquia Nulti, norte de Cuenca, también fueron puntos de vacunación, ​​​dando prioridad a niños, adultos mayores y personas vulnerables.

"Nuestra vacuna protege contra la sepa H1n1, H3n2 y adicional a eso el linaje vitoria tipo B", indicó Geovanna Sellán, funcionaria de la cartera de Salud.

El ministerio informó que las jornadas de vacunación se repetirán hasta el 1 de marzo de 2026.

